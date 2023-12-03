Соавтор Акта о независимости Украины Леонтий Сандуляк скончался в возрасте 86 лет

На 87 году жизни скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк

Леонтий Сандуляк (Фото - Facebook Чернівецька обласна рада)

На 87 году жизни скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщил Черновецкий областной совет.

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Сандуляк был одним из основателей Народного Руха Украины и первым председателем его Черновицкой краевой организации.

Совместно с Левко Лукьяненко он был автором текста Акта провозглашения Независимости Украины.

В 1992–1995 годах Сандуляк был первым послом Украины в Румынии.

По основной специальности – медик, доктор медицинских наук. Специализировался в области гистологии, эндокринологии, экологии и валеологии. Автор 150 научных работ, в том числе пяти монографий.

После ухода с дипломатической службы занял должность профессора кафедры экологии и права Черновицкого факультета Харьковского национального университета.

Леонтий Сандуляк был почетным гражданином города Черновцы.