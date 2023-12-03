Соавтор Акта о независимости Украины Леонтий Сандуляк скончался в возрасте 86 лет
На 87 году жизни скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщил Черновецкий областной совет.
Сандуляк был одним из основателей Народного Руха Украины и первым председателем его Черновицкой краевой организации.
Совместно с Левко Лукьяненко он был автором текста Акта провозглашения Независимости Украины.
В 1992–1995 годах Сандуляк был первым послом Украины в Румынии.
По основной специальности – медик, доктор медицинских наук. Специализировался в области гистологии, эндокринологии, экологии и валеологии. Автор 150 научных работ, в том числе пяти монографий.
После ухода с дипломатической службы занял должность профессора кафедры экологии и права Черновицкого факультета Харьковского национального университета.
Леонтий Сандуляк был почетным гражданином города Черновцы.
- 7 июля 2018 года скончался украинский политзаключенный, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко.