Співавтор Акту про незалежність України Леонтій Сандуляк помер у віці 86 років

На 87 році життя помер співавтор Акту проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк

Леонтій Сандуляк (Фото - Facebook Чернівецька обласна рада)

На 87 році життя помер співавтор Акту проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк. Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

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Сандуляк був одним із засновників Народного Руху України та першим головою його Чернівецької крайової організації.

Спільно з Левком Лук'яненком він був автором тексту Акту проголошення Незалежності України.

У 1992-1995 роках Сандуляк був першим послом України в Румунії.

За основною спеціальністю – медик, доктор медичних наук. Спеціалізувався в галузі гістології, ендокринології, екології та валеології. Автор 150 наукових робот, у тому числі п'яти монографій.

Після виходу з дипломатичної служби обійняв посаду професора кафедри екології та права Чернівецького факультету Харківського національного університету.

Леонтій Сандуляк був почесним громадянином міста Чернівці.