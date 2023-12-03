Співавтор Акту про незалежність України Леонтій Сандуляк помер у віці 86 років
На 87 році життя помер співавтор Акту проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк. Про це повідомила Чернівецька обласна рада.
Сандуляк був одним із засновників Народного Руху України та першим головою його Чернівецької крайової організації.
Спільно з Левком Лук'яненком він був автором тексту Акту проголошення Незалежності України.
У 1992-1995 роках Сандуляк був першим послом України в Румунії.
За основною спеціальністю – медик, доктор медичних наук. Спеціалізувався в галузі гістології, ендокринології, екології та валеології. Автор 150 наукових робот, у тому числі п'яти монографій.
Після виходу з дипломатичної служби обійняв посаду професора кафедри екології та права Чернівецького факультету Харківського національного університету.
Леонтій Сандуляк був почесним громадянином міста Чернівці.
- 7 липня 2018 року помер український політв'язень, дисидент та колишній народний депутат України Левко Лук'яненко.