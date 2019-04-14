"Соберитесь с силами": Порошенко зовет Зеленского на ICTV

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко зовет лидера избирательной гонки Владимира Зеленского завтра - на канал ICTV, а 19 апреля - на дебаты на Суспільне. Об этом он заявил в пресс-центре стадиона Олимпийский, где ждал Зеленского на дебатах.

"Мне не нравится, когда избирательная кампания похожа на немое кино. Когда вместо участия в дебатах мы имеем виртуального кандидата, который должен убедить нас только из клипов. Это недостойно украинской демократии", - считает он.

Реклама

Порошенко добавил, что завтра и он, и Зеленский завтра приглашены в прямой эфир на телеканале ICTV: "Может мне кто-то точно сказать, во сколько ICTV начинается?.. Владимир Александрович, 22:30 - вас пригласили. Мне это сказали, когда приглашали меня".

Что касается дебатов 19 апреля, то, по словам президента, они должны состояться по закону - на Суспільному.

"Соберитесь с силами и придите на дебаты... Я уже пришел на вашу площадку, 1+1. Вы так меня туда приглашали... И попутались карты, и трубки начались бросаться. Да, кстати, не бросайте трубку. Это не тот разговор, который я хотел бы слышать от украинского кандидата в президенты. Мне жаль, что сегодня на стадионе, куда Владимир Александрович пригласил меня, его не было", - отметил он.

14 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.