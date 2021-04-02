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Собирался с концертами в Украину. У Зеленского хотят запретить въезд стендаперу Абрамову

02.04.2021, 08:39
Собирался с концертами в Украину. У Зеленского хотят запретить въезд стендаперу Абрамову - Фото
Иван Абрамов (источник - iabramov.ru)

Российскому стендаперу Ивану Абрамову собираются запретить въезжать в Украину – причиной стало незаконное посещение комиком оккупированного Крыма в августе 2019 года. Об этом говорится в заявлении представительства президента в АР Крым в Facebook.

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В представительстве отметили, что им из открытых источников стало известно, что стендапер планирует в Украине гастрольный тур в мае этого года. При этом, в результате проверки выяснилось, что Абрамов приезжал в оккупированный Симферополь с сольным концертом 11 августа позапрошлого года.

"В связи с нарушением Абрамовым правил пересечения админграницы при въезде на временно оккупированную территорию АР Крым представительство обратилось в Госпогранслужбу и Службу безопасности Украины с просьбой учесть эти сведения во время прохождения нарушителем пограничного контроля", – заявили в ведомстве.

Концерты комика были запланированы в Харькове, Днепре, Киеве и Одессе.

  • В ноябре 2020 году в Украину не пустили российского режиссера, запретив ему въезд на три года.

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Дарья Мостовая
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