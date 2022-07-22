Соглашение о деблокаде спасет 20 млн тонн зерна и 400 млн человек – Мининфраструктуры

Благодаря подписанному сегодня соглашению о деблокировании портов Украина сможет оперативно экспортировать около 20 млн тонн зерна, привлечь валютные поступления в экономику и спасти от угрозы голода более 400 млн человек в Африке и Азии. Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры.

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Министерство сообщает, что подписанные договоренности разблокируют для экспорта продовольствия работу портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Это создает возможность экспортировать около 20 млн тонн зерна и освободить на складах место для зерна нового урожая, а также даст экономике Украины значительные валютные поступления.

Кроме того, пишет министерство, "более 400 млн социально и экономически незащищенного населения Африки и Азии получат продовольствие, без которого они оказались бы на грани голода", а возвращение на мировой рынок украинского зерна может снизить мировые цены на продовольствие.

Подписание соглашения на условиях Украины стало возможным "исключительно благодаря ВСУ", отмечает министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, Украине удалось отстоять "полный контроль за территориальными водами Северо-Западного региона Черного моря".

Согласно договоренностям, вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью и ответственностью Украины.

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна.

22 июля эти договоренности были закреплены подписанием соглашения между Украиной, Турцией и ООН. Зеркальный документ подписали представители Турции, ООН и России.

Соглашение предусматривает, что контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Торговые суда будет проверять инспекционная группа в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива.

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Сергей Бережной

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