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Согласование законопроектов в ТКГ не означает прямого диалога с боевиками – Костин

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 19:57
Согласование законопроектов в ТКГ не означает прямого диалога с боевиками – Костин - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Согласование законопроектов, предусмотренных минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога Украины с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил и.о. первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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Он подтвердил, что, согласно минским соглашениям, ряд проектов законов подлежит согласованию в ТКГ. Один из них уже находился на согласовании – это проект закона о внесении изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. В частности, имеются в виду изменения, связанные с необходимостью включения так называемой формулы Штайнмайера в текст законопроекта.

"Мы проводили такую работу. К сожалению, эта работа была заблокирована другими участниками консультаций. Они не хотят это делать, и это очень странная позиция, поскольку они отказываются делать то, что непосредственно предусмотрено комплексом мер по выполнению минских соглашений", – сказал Костин.

По его словам, Украина готова в рамках ТКГ согласовывать законопроекты, предусмотренные минскими соглашениями, однако вопрос состоит в самой процедуре согласования.

"Вопрос в том, что такое согласование, каков его механизм и результат. На эти вопросы нет ответов в минских соглашениях. Сейчас мы работаем над этим", – сказал он.

В то же время, как отметил Костин, "все разговоры, к которым подталкивают представители РФ относительно согласования документов, не предусмотренных минскими соглашениями, представляют собой повышение ставок в переговорном процессе со стороны РФ и являются бесперспективными".

"Мы четко разделяем два процесса: обсуждение и согласование. Любой переговорный процесс предполагает обсуждение самых разных вопросов, но не обязательно предполагает согласование", – сказал Костин.

По его словам, попытка представителей России склонить Украину к прямому диалогу с ОРДЛО – это попытка "перевернуть саму суть переговорного процесса, снять с себя ответственность".

"Это даже не просто попытка представить себя посредником, а попытаться сделать так, чтобы все с этим согласились, а потом сказать: подождите, а за что санкции? Эта тактика всем видна и понятна, мы откровенно с ними на эту тему говорим", – сказал Костин. Он заверил, что Украина на это не пойдет.

Отвечая на вопрос о двухнедельной паузе перед следующей встрече советников лидеров нормандского формата в Берлине, Костин ответил, что она необходима для подготовки в рамках договоренностей и продвижения по тем или иным элементам, в частности по всему гуманитарному блоку, а также связана с графиками всех представителей переговорного процесса.

  • 26 января в Париже прошла встреча советников глав государств-участников нормандского формата, она продолжится через две недели в Берлине. Представитель Украины, глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг распространенную в СМИ информацию, что на встрече в Париже якобы должны была обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса".

Читайте также: Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня

Вадим Ребрина
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