Сохранять покерфейс и вести себя так, словно это запланировано. Чему учат военных УГО

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Бойцы Управления государственной охраны научены сохранять спокойствие в любых ситуациях, ведь на них ориентируются люди, которые находятся рядом. Об этом в интервью LIGA.net рассказала офицер УГО Екатерина (фамилия не называется из соображений безопасности).

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Она отметила, что боятся абсолютно все, но надо выполнять работу, несмотря на страх.

"Еще до полномасштабного вторжения на одном из тренингов нас зарубежные инструкторы учили, что ключевое – сохранять покерфейс. Тревога, отключение света, даже если земля рухнула – нужно вести себя так, будто это запланировано", – рассказала Екатерина.

Она отметила, что когда люди видят, что охранники действуют спокойно и четко, меньше паникуют. Сейчас сохранять спокойствие в любых обстоятельствах – базовая привычка Екатерины, но в начале работы, по ее словам, приходилось специально этому учиться.

"И перед зеркалом тренировалась, и в метро. И держать лицо, и тому, как нужно ходить в толпе, чтобы никого не толкать. Метро – отличный тренажер, на самом деле", – говорит офицер УГО.

Она отметила, что государственные охранники в промежутках между работой продолжают много тренироваться. В частности, получают знания по тактической медицине, некоторые тактические моменты заимствуют у западных коллег, когда видят, как те работают.

По словам Екатерины, всегда интересно работать с американцами и перенимать их опыт обеспечения охраны официальных лиц, ведь во всех странах доступ к такой информации ограничен. Она отметила, что иностранные коллеги часто удивляются, как украинским офицерам удается в условиях военного положения так профессионально выполнять свои функции.

1 января офицер УГО рассказала, почему зарубежные делегации не попадают под обстрелы в Украине.

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