Сохранять покерфейс и вести себя так, словно это запланировано. Чему учат военных УГО
Бойцы Управления государственной охраны научены сохранять спокойствие в любых ситуациях, ведь на них ориентируются люди, которые находятся рядом. Об этом в интервью LIGA.net рассказала офицер УГО Екатерина (фамилия не называется из соображений безопасности).
Она отметила, что боятся абсолютно все, но надо выполнять работу, несмотря на страх.
"Еще до полномасштабного вторжения на одном из тренингов нас зарубежные инструкторы учили, что ключевое – сохранять покерфейс. Тревога, отключение света, даже если земля рухнула – нужно вести себя так, будто это запланировано", – рассказала Екатерина.
Она отметила, что когда люди видят, что охранники действуют спокойно и четко, меньше паникуют. Сейчас сохранять спокойствие в любых обстоятельствах – базовая привычка Екатерины, но в начале работы, по ее словам, приходилось специально этому учиться.
"И перед зеркалом тренировалась, и в метро. И держать лицо, и тому, как нужно ходить в толпе, чтобы никого не толкать. Метро – отличный тренажер, на самом деле", – говорит офицер УГО.
Она отметила, что государственные охранники в промежутках между работой продолжают много тренироваться. В частности, получают знания по тактической медицине, некоторые тактические моменты заимствуют у западных коллег, когда видят, как те работают.
По словам Екатерины, всегда интересно работать с американцами и перенимать их опыт обеспечения охраны официальных лиц, ведь во всех странах доступ к такой информации ограничен. Она отметила, что иностранные коллеги часто удивляются, как украинским офицерам удается в условиях военного положения так профессионально выполнять свои функции.
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