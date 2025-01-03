Зберігати покерфейс і поводитись так, ніби це заплановано. Чому вчать військових УДО

Фото: Георгій Воронов для LIGA.net

Бійці Управління державної охорони навчені зберігати спокій у будь-яких ситуаціях, адже на них орієнтуються люди, які поруч. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповіла офіцерка УДО Катерина (прізвище не називається з міркувань безпеки).

Вона зазначила, що бояться абсолютно усі, але треба виконувати роботу попри страх.

"Ще до повномасштабного вторгнення на одному з тренінгів нас закордонні інструктори вчили, що ключове – зберігати покерфейс. Тривога, відключення світла, навіть якщо земля рухнула – потрібно поводитися так, ніби це заплановано", – розповіла Катерина.

Вона зазначила, що коли люди бачать, що охоронці діють спокійно та чітко, то менше панікують. Зараз зберігати спокій за будь-яких обставин – базова звичка Катерини, але на початку роботи, за її словами, доводилося спеціально цьому навчатися.

"І перед дзеркалом тренувалась, і в метро. І тримати обличчя, і тому, як треба ходити у натовпі, щоби нікого не штовхати. Метро – чудовий тренажер, насправді", – каже офіцерка УДО.

Вона зазначила, що державні охоронці у проміжках між роботою продовжують багато тренуватися. Зокрема, отримують знання з тактичної медицини, деякі тактичні моменти запозичують у західних колег, коли бачать, як ті працюють.

За словами Катерини, завжди цікаво працювати з американцями та переймати їхній досвід забезпечення охорони офіційних осіб, адже в усіх країнах доступ до такої інформації обмежений. Вона зазначила, що іноземні колеги часто дивуються, як українським офіцерам вдається в умовах воєнного стану так професійно виконувати свої функції.

1 січня офіцерка УДО розповіла, чому закордонні делегації не потрапляють під обстріли в Україні.

Читайте також: Як охороняють світових політиків в Україні – ексклюзивна розповідь офіцерки УДО