Офіцерка УДО розповіла, чому закордонні делегації не потрапляють під обстріли в Україні

Фото: Георгій Воронов для LIGA.net

Управління державної охорони ретельно готується до візитів іноземних делегацій до України, проте безпека гостей також забезпечується дипломатичними домовленостями з їхнього боку. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповіла офіцерка УДО Катерина (прізвище з міркувань безпеки не розголошуємо).

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Вона поділилась, що приїзд делегацій у прифронтові регіони та у Київ – це різні рівні підготовки, різне спорядження і різна зброя.

"Київ – це все ж безпечніше місце, тут все ж менше варіантів того, що може прилетіти, аніж біля лінії фронту. Ну, і звісно, якщо делегації їдуть у прифронтові міста, вони вже підготовлені до того, що там може бути", – зазначила офіцерка УДО.

Однак, попри наявні ризики, інцидентів з обстрілами іноземних гостей, за її словами, поки не було.

"Під обстріл з особами під охороною потрапляти не доводилося. Це вже не лише наша робота. Тут працюють ще дипломатичні домовленості наших закордонних гостей, які приїжджають", – сказала вона.

За словами офіцерки, представники УДО, звісно, завжди враховують загрозу обстрілів під час планування графіків і маршрутів делегацій.

"Плануємо укриття. І на кожній локації знаємо, що робити у разі тої чи іншої загрози. Також враховуємо можливі відключення світла – ліхтарик на поясі завжди із собою. Але ж у нас українці молодці, завжди, як ті мурахи, щось роблять, і виходить гарно. Тому темрява для нас не перешкода", – розповіла вона.

Катерина зазначила, що зараз, навіть якщо вимикається світло й оголошено тривогу, то заходи просто переносяться під землю, в укриття, "і все далі проходить у робочих умовах".

Вранці 6 березня 2024 року Росія вдарила балістикою по Одесі під час перебуванням там Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Це було в 300-400 метрах він них.

Тоді в ОП казали, що не можна виключати, що удар був націлений на делегацію президента чи делегацію іноземного гостя.

Після атаки Міцотакіс звернувся до Росії: сказав, що Кремлю не вдасться налякати Грецію, і країна продовжить підтримувати Україну.

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