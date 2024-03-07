Удар по Одесі. В ОП заявили: Не можна виключати, що це було націлено на Зеленського

6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Ракета прилетіла за 500 метрів від президента

Фото: Офіс президента

Не можна виключати версію, що російський ракетний удар по Одесі 6 березня був націлений на президента Володимира Зеленського та грецького прем'єра Кіріакоса Міцотакіса. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Reuters.

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"Цей ракетний удар дійсно був менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", – сказав він.

Він уточнив, що ракету було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

"Ракеті потрібно менш ніж три хвилини, щоб досягти цілі – майданчика одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", – додав він.

Раніше канал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що ракета ворога впала за 500 метрів від українського лідера та Міцотакіса.

Повітряна тривога на Одещині була оголошена о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них. Удар завдавався по портовій інфраструктурі, загинули п'ятеро осіб.

Останніми днями загарбники атакували місто дронами-камікадзе типу Shahed.

Грецький прем'єр повідомив, що Зеленський і штаб показували йому порт і те, що робиться для відновлення українського морського шляху, а також те, яку шкоду він зазнав від російських атак. За словами Міцотакіса, наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та вибухи, які були "дуже близько", – вони не встигли піти в захищене місце.

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