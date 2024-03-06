Зеленський відповів "втомленим" від війни. Покликав помолитись у соборі, по якому вгатила РФ

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський запросив "втомлених від війни" представників західних держав відвідати одеський Спасо-Преображенський собор, зруйнований ракетним ударом окупантів у липні 2023 року, та помолитися за Україну і за те, що в їхніх країнах війни немає. Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом під час візиту до Одеси.

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Журналіст із Греції запитав Зеленського, що він може сказати скептикам української перемоги на тлі "втоми" від війни, яка спостерігається на міжнародному рівні серед певних політичних еліт.

"Я думаю, якщо чесно, що це війна на виживання, і якщо ми не будемо захищатись, Україна не виживе. А якщо Україна не виживе і не вистоїть, то ця війна піде далі, тому що ми маємо військові справи з неадекватною людиною, яка не бачить фіналу і яка до своєї смерті буде в Кремлі", – сказав президент.

На його думку, "тут питання не про скепсис", а про загрозу з боку Росії для всієї Європи. На тлі цього, переконаний він, зараз треба не втомлюватись, а навпаки — ставати ще міцнішими.

"А ті, хто втомлюються, нехай приїдуть сюди, до цього собору, і помоляться, що війни немає в їхніх державах. Помоляться за Україну", – сказав Зеленський.

Президент також опублікував сьогодні відео зі Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Він наголосив, що абсолютна більшість російських мішеней – це звичайні цивільні об’єкти. Зеленський подякував Греції за готовність взяти участь у відбудові української культурної спадщини, зокрема в Одесі.