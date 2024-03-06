Зеленский ответил "уставшим" от войны. Позвал помолиться в соборе, по которому ударила РФ

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский пригласил "уставших от войны" представителей западных государств посетить одесский Спасо-Преображенский собор, разрушенный ракетным ударом оккупантов в июле 2023 года, и помолиться за Украину и за то, что в их странах войны нет. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом во время визита в Одессу.

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Журналист из Греции спросил Зеленского, что он может сказать скептикам украинской победы на фоне "усталости" от войны, которая наблюдается на международном уровне среди определенных политических элит.

"Я думаю, если честно, что это война на выживание, и если мы не будем защищаться, Украина не выживет. А если Украина не выживет и не выстоит, то эта война пойдет дальше, потому что мы имеем военные дела с неадекватным человеком, который не видит финала и который до своей смерти будет в Кремле", – сказал президент.

По его мнению, "здесь вопрос не о скепсисе", а об угрозе со стороны России для всей Европы. На фоне этого, убежден он, сейчас нужно не уставать, а наоборот — становиться еще крепче.

"А те, кто устают, пусть приедут сюда, в этот собор, и помолятся, что войны нет в их государствах. Помолятся за Украину", – сказал Зеленский.

Президент также опубликовал сегодня видео из Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Он подчеркнул, что абсолютное большинство российских мишеней – это обычные гражданские объекты. Зеленский поблагодарил Грецию за готовность принять участие в восстановлении украинского культурного наследия, в частности в Одессе.