Удар по Одессе. В ОП заявили: Нельзя исключать, что это было нацелено на Зеленского

Фото: Офис президента

Нельзя исключать версию, что российский ракетный удар по Одессе 6 марта был нацелен на президента Владимира Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Reuters.

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"Этот ракетный удар действительно был менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? Нельзя исключать, что это было нацелено на делегацию нашего президента или делегацию иностранного гостя", – сказал он.

Он уточнил, что ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма.

"Ракете нужно менее трех минут, чтобы достичь цели – площадки одесского порта. Если бы у нас было достаточно противовоздушной обороны, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", – добавил он.

Ранее канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ракета врага упала в 500 метрах от украинского лидера и Мицотакиса.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносился по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.

В последние дни захватчики атаковали город дронами-камикадзе типа Shahed.

Греческий премьер сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт и то, что делается для восстановления украинского морского пути, а также то, какой ущерб он получил от российских атак. По словам Мицотакиса, в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели уйти в защищенное место.

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