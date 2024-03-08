Зеленський про візит в Одесу: За 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Я не здивувався

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час його спільного візиту із прем'єр-міністром Греції до Одеси 6 березня неподалік вибухнула ракета. За його словами, вибух був за 300-400 метрів від місця перебування лідерів країн. Про це глава держави заявив у інтерв'ю італійському виданню Rai 1.

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Зеленський зазначив, що росіяни випустили ракету з тимчасово окупованого Криму, адже вона прилетіла дуже швидко, через що сирена залунала вже після удару. За даними президента, на момент обстрілу він та грецький прем'єр-міністр перебували в морському порту Одеси.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому разі це щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає", — сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що прем'єр-міністр Греції був здивований таким ударом, але він – ні.

6 березня грецький прем'єр сказав, що був у порту, сховатися у безпечне місце йому та українському лідеру не вдалося. Тоді ж він назвав це "вражаючим досвідом".

Раніше канал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що ракета ворога впала за 500 метрів від українського лідера та Міцотакіса.

На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них. Удару завдавали по портовій інфраструктурі, загинули п'ятеро осіб.

Заступник керівника ОП Жовква вважає, що не можна виключати версію, що російський ракетний удар по Одесі 6 березня був націлений на президента Зеленського та грецького прем'єра Міцотакіса.

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