Зеленський про візит в Одесу: За 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Я не здивувався
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час його спільного візиту із прем'єр-міністром Греції до Одеси 6 березня неподалік вибухнула ракета. За його словами, вибух був за 300-400 метрів від місця перебування лідерів країн. Про це глава держави заявив у інтерв'ю італійському виданню Rai 1.
Зеленський зазначив, що росіяни випустили ракету з тимчасово окупованого Криму, адже вона прилетіла дуже швидко, через що сирена залунала вже після удару. За даними президента, на момент обстрілу він та грецький прем'єр-міністр перебували в морському порту Одеси.
"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому разі це щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає", — сказав Зеленський.
Глава держави також додав, що прем'єр-міністр Греції був здивований таким ударом, але він – ні.
6 березня грецький прем'єр сказав, що був у порту, сховатися у безпечне місце йому та українському лідеру не вдалося. Тоді ж він назвав це "вражаючим досвідом".
Раніше канал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що ракета ворога впала за 500 метрів від українського лідера та Міцотакіса.
- На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них. Удару завдавали по портовій інфраструктурі, загинули п'ятеро осіб.
- Заступник керівника ОП Жовква вважає, що не можна виключати версію, що російський ракетний удар по Одесі 6 березня був націлений на президента Зеленського та грецького прем'єра Міцотакіса.
Читайте також: Удар по Одесі 6 березня. Грецький прем'єр звернувся до Кремля: Ви нас не налякаєте