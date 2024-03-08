Зеленский о визите в Одессу: В 300-400 метрах был удар баллистической ракеты. Не удивился
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время его совместного визита с премьер-министром Греции в Одессу 6 марта неподалеку взорвалась ракета. По его словам, взрыв был в 300-400 метрах от места нахождения лидеров стран. Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому изданию Rai 1.
Зеленский отметил, что россияне выпустили ракету с временно оккупированного Крыма, ведь она прилетела очень быстро, из-за чего сирена зазвучала уже после удара. По данным президента, на момент обстрела он и греческий премьер-министр находились в морском порту Одессы.
"Я не знаю, по кому был этот удар. В любом случае это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств. Вы видите, что от России, от Путина его просто нет", – сказал Зеленский.
Глава государства также добавил, что премьер-министр Греции был удивлен таким ударом, но он – нет.
6 марта греческий премьер сказал, что был в порту, укрыться в безопасном месте ему и украинскому лидеру не удалось. Тогда же он назвал это "впечатляющим опытом".
Ранее канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ракета врага упала в 500 метрах от украинского лидера и Мицотакиса.
- На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносился по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.
- Заместитель руководителя ОП Жовква считает, что нельзя исключать версию, что российский ракетный удар по Одессе 6 марта был нацелен на президента Зеленского и греческого премьера Мицотакиса.
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