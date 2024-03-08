Зеленский о визите в Одессу: В 300-400 метрах был удар баллистической ракеты. Не удивился

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время его совместного визита с премьер-министром Греции в Одессу 6 марта неподалеку взорвалась ракета. По его словам, взрыв был в 300-400 метрах от места нахождения лидеров стран. Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому изданию Rai 1.

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Зеленский отметил, что россияне выпустили ракету с временно оккупированного Крыма, ведь она прилетела очень быстро, из-за чего сирена зазвучала уже после удара. По данным президента, на момент обстрела он и греческий премьер-министр находились в морском порту Одессы.

"Я не знаю, по кому был этот удар. В любом случае это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств. Вы видите, что от России, от Путина его просто нет", – сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что премьер-министр Греции был удивлен таким ударом, но он – нет.

6 марта греческий премьер сказал, что был в порту, укрыться в безопасном месте ему и украинскому лидеру не удалось. Тогда же он назвал это "впечатляющим опытом".

Ранее канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ракета врага упала в 500 метрах от украинского лидера и Мицотакиса.

На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносился по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.

Заместитель руководителя ОП Жовква считает, что нельзя исключать версию, что российский ракетный удар по Одессе 6 марта был нацелен на президента Зеленского и греческого премьера Мицотакиса.

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