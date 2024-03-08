Удар по Одесі 6 березня. Грецький прем'єр звернувся до Кремля: Ви нас не налякаєте
Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс звернувся до Росії після того, як став очевидцем ракетного удару по Одесі 6 березня. Він заявив, що Кремлю не вдасться налякати Грецію, а країна продовжить підтримувати Україну, його цитує ERT NEWS.
Міцотакіс наголосив, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою у Європі ніколи не будуть прийнятними.
"У нас має бути лише одне послання до Кремля: ви нас не налякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", — акцентував грецький прем'єр.
6 березня грецький прем'єр сказав, що був у порту, сховатися у безпечне місце йому та українському лідеру не вдалося. Тоді ж він назвав це "вражаючим досвідом".
Раніше канал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що ракета ворога впала за 500 метрів від українського лідера та Міцотакіса.
- На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них. Удару завдавали по портовій інфраструктурі, загинули п'ятеро осіб.
- Заступник керівника ОП Жовква вважає, що не можна виключати версію, що російський ракетний удар по Одесі 6 березня був націлений на президента Зеленського та грецького прем'єра Міцотакіса.
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