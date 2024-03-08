Удар по Одесі 6 березня. Грецький прем'єр звернувся до Кремля: Ви нас не налякаєте

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідав Україну (Фото: EPA)

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс звернувся до Росії після того, як став очевидцем ракетного удару по Одесі 6 березня. Він заявив, що Кремлю не вдасться налякати Грецію, а країна продовжить підтримувати Україну, його цитує ERT NEWS.

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Міцотакіс наголосив, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою у Європі ніколи не будуть прийнятними.

"У нас має бути лише одне послання до Кремля: ви нас не налякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", — акцентував грецький прем'єр.

6 березня грецький прем'єр сказав, що був у порту, сховатися у безпечне місце йому та українському лідеру не вдалося. Тоді ж він назвав це "вражаючим досвідом".

Раніше канал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що ракета ворога впала за 500 метрів від українського лідера та Міцотакіса.

На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них. Удару завдавали по портовій інфраструктурі, загинули п'ятеро осіб.

Заступник керівника ОП Жовква вважає, що не можна виключати версію, що російський ракетний удар по Одесі 6 березня був націлений на президента Зеленського та грецького прем'єра Міцотакіса.

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