Удар по Одессе 6 марта. Греческий премьер обратился к Кремлю: Вы нас не напугаете

6 марта греческий премьер-министр Мицотакис находился с рабочим визитом в Одессе, тогда же Россия атаковала город

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил Украину (Фото: EPA)

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис обратился к России после того, как стал очевидцем ракетного удара по Одессе 6 марта. Он заявил, что Кремлю не удастся напугать Грецию, а страна продолжит поддерживать Украину, его цитирует ERT NEWS.

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Мицотакис подчеркнул, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой в Европе никогда не будет приемлемым.

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: вы нас не напугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении", – акцентировал греческий премьер.

6 марта греческий премьер сказал, что был в порту, укрыться в безопасном месте ему и украинскому лидеру не удалось. Тогда же он назвал это "впечатляющим опытом".

Ранее канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ракета врага упала в 500 метрах от украинского лидера и Мицотакиса.

На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносился по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.

Заместитель руководителя ОП Жовква считает, что нельзя исключать версию, что российский ракетный удар по Одессе 6 марта был нацелен на президента Зеленского и греческого премьера Мицотакиса.

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