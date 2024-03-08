Удар по Одессе 6 марта. Греческий премьер обратился к Кремлю: Вы нас не напугаете
Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис обратился к России после того, как стал очевидцем ракетного удара по Одессе 6 марта. Он заявил, что Кремлю не удастся напугать Грецию, а страна продолжит поддерживать Украину, его цитирует ERT NEWS.
Мицотакис подчеркнул, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой в Европе никогда не будет приемлемым.
"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: вы нас не напугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении", – акцентировал греческий премьер.
6 марта греческий премьер сказал, что был в порту, укрыться в безопасном месте ему и украинскому лидеру не удалось. Тогда же он назвал это "впечатляющим опытом".
Ранее канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ракета врага упала в 500 метрах от украинского лидера и Мицотакиса.
- На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносился по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.
- Заместитель руководителя ОП Жовква считает, что нельзя исключать версию, что российский ракетный удар по Одессе 6 марта был нацелен на президента Зеленского и греческого премьера Мицотакиса.
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