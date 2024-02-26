У Берліні підтвердили: кортеж голови МЗС Бербок в Україні переслідував російський дрон

25 лютого Бербок перебувала з візитом у Миколаєві, де мала відвідати водопровідну станцію поблизу міста на березі Чорного моря

Анналена Бербок (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Представники Міністерства закордонних справ Крістіан Вагнер та Міністерства оборони Німеччини Арне Коллац заявили, що 25 лютого російський дрон справді переслідував главу МЗС країни Анналену Бербок під час її руху в бік Миколаєва. Проте у Німеччині не оцінюють цей випадок як напад на Бербок, повідомило видання Deutsche Welle.

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За їхніми словами, під час візиту глави МЗС Німеччини Бербок до Миколаєва за її кортежем справді деякий час стежив російський розвідувальний дрон. Вони зазначили, що через це главі німецького МЗС довелося достроково закінчити свій візит до Миколаєва.

"Коли був помічений цей російський дрон-розвідник, було ухвалено рішення скоротити програму візиту і негайно почати рух автомобільної колони. Це нормальний спосіб дій, коли перебуваєш у зоні конфлікту, а, нагадаю, справа відбувалася приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту – повідомила представниця МЗС Німеччини.

Представник МЗС ФРН відмовився розцінювати інцидент як російський напад на Бербок й заявив, що "це, скоріше, сумні будні людей в Україні, особливо в цьому регіоні, які день у день мають справу з такими російськими розвідувальними дронами".

25 лютого видання BILD писало, що Бербок перебувала з візитом у Миколаєві. Там вона мала відвідати водопровідну станцію поблизу міста на березі Чорного моря, яку Росія зруйнувала на початку повномасштабного вторгнення.

Однак під час поїздки на станцію в небі було помічено російський безпілотник, тому Бербок була змушена скасувати свій візит на станцію і вирушити в укриття.

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