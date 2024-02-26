В Берлине подтвердили: кортеж главы МИД Бербок в Украине преследовал российский дрон

25 февраля Бербок находилась с визитом в Николаеве, где должна была посетить водопроводную станцию вблизи города на берегу Черного моря

Анналена Бербок (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Представители Министерства иностранных дел Кристиан Вагнер и Министерства обороны Германии Арне Коллац заявили, что 25 февраля российский дрон действительно преследовал главу МИД страны Анналену Бербок во время ее движения в сторону Николаева. Однако в Германии не оценивают этот случай как нападение на Бербок, сообщило издание Deutsche Welle.

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По их словам, во время визита главы МИД Германии Бербок в Николаев за ее кортежем действительно некоторое время следил российский разведывательный дрон. Они отметили, что из-за этого главе немецкого МИД пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев.

"Когда был замечен этот российский дрон-разведчик, было принято решение сократить программу визита и немедленно начать движение автомобильной колонны. Это нормальный способ действий, когда находишься в зоне конфликта, а, напомню, дело происходило примерно в 50 километрах от линии фронта – сообщила представитель МИД Германии.

Представитель МИД ФРГ отказался расценивать инцидент как российское нападение на Бербок и заявил, что "это, скорее, печальные будни людей в Украине, особенно в этом регионе, которые изо дня в день имеют дело с такими российскими разведывательными дронами".

25 февраля издание BILD писало, что Бербок находилась с визитом в Николаеве. Там она должна была посетить водопроводную станцию вблизи города на берегу Черного моря, которую Россия разрушила в начале полномасштабного вторжения.

Однако во время поездки на станцию в небе был замечен российский беспилотник, поэтому Бербок была вынуждена отменить свой визит на станцию и отправиться в укрытие.

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