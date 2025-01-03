Офицер УГО рассказала, почему заграничные делегации не попадают под обстрелы в Украине

Иностранные гости приезжают в Украину подготовленными и осознают все риски, однако имеют место и дипломатические договоренности

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Управление государственной охраны тщательно готовится к визитам иностранных делегаций в Украину, однако безопасность гостей обеспечивается также дипломатическими договоренностями с их стороны. Об этом в интервью LIGA.net рассказала офицер УГО Екатерина (фамилию по соображениям безопасности не разглашаем).

Она поделилась, что приезд делегаций в прифронтовые регионы и в Киев – это разные уровни подготовки, разное снаряжение и разное оружие.

"Киев – это все же безопасное место, здесь все же меньше вариантов того, что может прилететь, чем возле линии фронта. Ну, и конечно, если делегации едут в прифронтовые города, они уже подготовлены к тому, что там может быть", – отметила офицер УГО.

Однако, несмотря на риски, инцидентов с обстрелами иностранных гостей, по ее словам, пока не было.

"Под обстрелы с охраняемыми лицами попадать не приходилось. Это уже не только наша работа. Здесь работают еще дипломатические договоренности наших зарубежных гостей, которые приезжают", – сказала она.

По словам офицера, представители УГО, конечно, всегда учитывают угрозу обстрелов при планировании графиков и маршрутов делегаций.

"Планируем укрытие. И на каждой локации знаем, что делать в случае той или иной угрозы. Также учитываем возможные отключения света – фонарик на поясе всегда с собой. Но ведь у нас украинцы молодцы, всегда, как те муравьи, что-то делают, и получается хорошо. Поэтому темнота для нас не помеха", – рассказала она.

Екатерина отметила, что сейчас, даже если выключается свет и объявлена тревога, мероприятия просто переносятся под землю, в укрытие, "и все дальше проходит в рабочих условиях".

Утром 6 марта 2024 года Россия ударила баллистикой по Одессе во время пребывания там Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Это было в 300-400 метрах от них.

Тогда в ОП говорили, что нельзя исключать, что удар был нацелен на делегацию президента или на делегацию иностранного гостя.

После атаки Мицотакис обратился к России: сказал, что Кремлю не удастся напугать Грецию, и страна продолжит поддерживать Украину.

Читайте также: Как охраняют мировых политиков в Украине – эксклюзивный рассказ офицера УГО