Сообщено о подозрении шести коллаборантам, вступившим в оккупационное "МВД РФ": фото

СБУ сообщила о подозрении еще шести коллаборантам, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД по Херсонской области" и проводили репрессии против местного населения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Указанное "управление" выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов посредством массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний.

К пострадавшим применяются психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. СБУ задокументировала факты похищения и истязания людей.

Сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности таким "чиновникам" оккупационного органа:

- Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;

- Яременко А.А. – заместитель начальника тренингового центра;

- Чернушенко В.В. – начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

- Приходько В.А. – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

- Трепетин В.В. – старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;

- Мазылкин М.Р. – оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших.

Все данные, места пребывания и перемещения коллаборантов установлены, сообщили в СБУ.

Офис генпрокурора сообщает, что, по данным следствия, 32 гражданина Украины, среди которых в том числе бывшие сотрудники полиции Украины, согласились работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области".

Сотрудники полиции, которые пошли на службу к россиянам во временно оккупированном Херсоне, массово пишут заявления об увольнении.

Вадим Ребрина

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