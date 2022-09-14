"Уволиться и сбежать": в Херсоне оккупанты массово пишут заявления на увольнение – фото

Сотрудники полиции, которые пошли на службу к россиянам во временно оккупированном Херсоне, массово пишут заявления об увольнении. Некоторые из этих документов публикует Укринформ.

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Источник Укринформа в правоохранительных органах утверждает, что коллаборанты массово пишут рапорты об отставке.

По мере все новых успехов ВСУ на Херсонском направлении число таких рапортов существенно возросло, причем коллаборанты в качестве аргумента указывают "неспособность руководства обеспечить надлежащие условия работы".

Такой рапорт написал, например, "заместитель начальника управления уголовного розыска" Ростислав Малиновский.

Другой полицейский, гражданин России, написал рапорт с просьбой вернуть его на прежнее место службы в Санкт-Петербург.

По словам источника Укринформа, главное желание российских военных и силовиков на временно оккупированных территориях Украины – "уволиться и сбежать".

14 сентября в ГУР сообщили, что россияне пытаются усилить военную группировку в районе Херсона, но им катастрофически не хватает людей.

Сергій Бережний

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