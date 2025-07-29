Сообщено о подозрении офицеру РФ, руководившему расстрелами авто под Киевом

По приказу подозреваемого убиты 22 человека, среди которых маленький ребенок

Дорога, где происходили расстрелы (Фото: скриншот видео Нацполиции)

Национальная полиция сообщила, что установила личность и сообщила о подозрении в совершении военных преступлений российскому офицеру, по чьему приказу во время оккупации Киевской области российские военные расстреливали гражданские эвакуационные автомобили.

Речь идет о событиях, произошедших между населенными пунктами Березовка и Бузовая Бучанского района Киевской области в марте 2022 года.

Российские военные, обустроившие в районе боевые позиции, расстреливали гражданские автомобили с мирными людьми, которые пытались выехать из оккупации в направлении Житомира.

На этом участке дороги оккупанты убили 22 человека, в том числе малолетнего ребенка. Еще 37 человек признаны пострадавшими, в том числе семь человек получили ранения. Одна из женщин в результате травм стала инвалидом.

Как установило следствие, приказ подчиненным о расстреле гражданских автомобилей отдал начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил России Роман Николаенко.

В ходе досудебного расследования уголовного производства полицейские провели более 400 следственных действий и 70 судебных экспертиз, в том числе медицинских, баллистических и взрывотехнических.

На основании собранных доказательств следователи сообщили российскому офицеру о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Обвиняемому по делу грозит пожизненное лишение свободы.