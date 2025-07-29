Повідомлено про підозру офіцеру РФ, який керував розстрілами евакуаційних авто під Києвом
Дорога, де відбувалися розстріли (Фото: скриншот відео Нацполіції)

Національна поліція повідомила, що встановила особу й повідомила про підозру у скоєнні воєнних злочинів російському офіцеру, за чиїм наказом під час окупації Київської області російські військові розстрілювали цивільні евакуаційні автомобілі.

Йдеться про події, що відбувалися між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району Київські області у березні 2022 року.

Російські військові, що облаштували в районі бойові позиції, розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагались виїхати з окупації в напрямку Житомира.

На даному відрізку дороги окупанти вбили 22 людей, серед яких малолітня дитина. Ще 37 осіб визнано потерпілими, серед яких семеро було поранено. Одна з жінок внаслідок травм отримала інвалідність.

Як встановило слідство, наказ підлеглим про розстріл цивільних автівок віддав начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу Збройних Сил Росії Роман Ніколаєнко.

Повідомлено про підозру офіцеру РФ, який керував розстрілами евакуаційних авто під Києвом

Під час досудового розслідування кримінального провадження поліціянти провели понад 400 слідчих дій і 70 судових експертиз, зокрема медичні, балістичні та вибухотехнічні.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили російському офіцеру про підозру у порушенні законів і звичаїв війни.

Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі.

  • 23 липня чотирьом російським генералам і полковнику заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів. За даними СБУ, вони причетні до масованих обстрілів деокупованої частини Херсонської області.
нацполіціяпідозрабуча