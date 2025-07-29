Повідомлено про підозру офіцеру РФ, який керував розстрілами евакуаційних авто під Києвом
Національна поліція повідомила, що встановила особу й повідомила про підозру у скоєнні воєнних злочинів російському офіцеру, за чиїм наказом під час окупації Київської області російські військові розстрілювали цивільні евакуаційні автомобілі.
Йдеться про події, що відбувалися між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району Київські області у березні 2022 року.
Російські військові, що облаштували в районі бойові позиції, розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагались виїхати з окупації в напрямку Житомира.
На даному відрізку дороги окупанти вбили 22 людей, серед яких малолітня дитина. Ще 37 осіб визнано потерпілими, серед яких семеро було поранено. Одна з жінок внаслідок травм отримала інвалідність.
Як встановило слідство, наказ підлеглим про розстріл цивільних автівок віддав начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу Збройних Сил Росії Роман Ніколаєнко.
Під час досудового розслідування кримінального провадження поліціянти провели понад 400 слідчих дій і 70 судових експертиз, зокрема медичні, балістичні та вибухотехнічні.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили російському офіцеру про підозру у порушенні законів і звичаїв війни.
Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі.
- 23 липня чотирьом російським генералам і полковнику заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів. За даними СБУ, вони причетні до масованих обстрілів деокупованої частини Херсонської області.
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