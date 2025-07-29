Повідомлено про підозру офіцеру РФ, який керував розстрілами евакуаційних авто під Києвом

За наказами підозрюваного вбито 22 людини, серед яких маленька дитина

Дорога, де відбувалися розстріли (Фото: скриншот відео Нацполіції)

Національна поліція повідомила, що встановила особу й повідомила про підозру у скоєнні воєнних злочинів російському офіцеру, за чиїм наказом під час окупації Київської області російські військові розстрілювали цивільні евакуаційні автомобілі.

Йдеться про події, що відбувалися між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району Київські області у березні 2022 року.

Російські військові, що облаштували в районі бойові позиції, розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагались виїхати з окупації в напрямку Житомира.

На даному відрізку дороги окупанти вбили 22 людей, серед яких малолітня дитина. Ще 37 осіб визнано потерпілими, серед яких семеро було поранено. Одна з жінок внаслідок травм отримала інвалідність.

Як встановило слідство, наказ підлеглим про розстріл цивільних автівок віддав начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу Збройних Сил Росії Роман Ніколаєнко.

Під час досудового розслідування кримінального провадження поліціянти провели понад 400 слідчих дій і 70 судових експертиз, зокрема медичні, балістичні та вибухотехнічні.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили російському офіцеру про підозру у порушенні законів і звичаїв війни.

Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі.