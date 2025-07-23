П'ять російських офіцерів отримали підозру за обстріл Херсонщини та загибель 113 людей
Чотирьом російським генералам і полковнику заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Як повідомила Служба безпеки України, вони можуть бути причетні до масованих обстрілів деокупованої частини Херсонської області.
Йдеться про:
→ екскомандувача угруповання військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича, який перебував на цій посаді до осені 2023 року;
→ начальника штабу – першого заступника командувача угруповання військ "Дніпро" генерал-майора Володимира Омельяновича;
→ командувача 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва;
→ начальника штабу – першого заступника командувача 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту генерал-майора Віктора Бедрика;
→ начальника ракетних військ та артилерії 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту полковника Миколу Горайчука.
Розслідування встановило, що, перебуваючи на посадах протягом січня-жовтня 2023 року, вони командували артилерійськими ударами по цивільних будівлях правобережжя Херсонської області.
Вони прицільно били по житловій забудові, школах, лікарнях і критичній інфраструктурі з реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок і буксированих гаубиць великого калібру. Атаки здійснювалися з тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Внаслідок атак, за даними правоохоронців, загинули щонайменше 113 місцевих жителів, серед яких троє дітей. Ще понад 280 дорослих і дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
На підставі зібраних доказів усім п'ятьом заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.
- 15 липня трьом командирам російської армії повідомили про підозру у причетності до удару по Чернігову, внаслідок чого загинули 20 осіб, ще 28 було поранено.
- 17 липня СБУ повідомила про підозру російському полковнику, який командував атакою "Іскандером" по Одесі 29 квітня 2024 року.
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