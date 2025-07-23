П'ять російських офіцерів отримали підозру за обстріл Херсонщини та загибель 113 людей

Окупанти командували прицільними ударами по будинках і лікарнях, повідомили правоохоронці

Атака на Херсон 11 березня 2023 року (Фото: Херсонська обласна прокуратура)

Чотирьом російським генералам і полковнику заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Як повідомила Служба безпеки України, вони можуть бути причетні до масованих обстрілів деокупованої частини Херсонської області.

Йдеться про:

→ екскомандувача угруповання військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича, який перебував на цій посаді до осені 2023 року;

→ начальника штабу – першого заступника командувача угруповання військ "Дніпро" генерал-майора Володимира Омельяновича;

→ командувача 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва;

→ начальника штабу – першого заступника командувача 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту генерал-майора Віктора Бедрика;

→ начальника ракетних військ та артилерії 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту полковника Миколу Горайчука.

Ілюстрація: СБУ

Розслідування встановило, що, перебуваючи на посадах протягом січня-жовтня 2023 року, вони командували артилерійськими ударами по цивільних будівлях правобережжя Херсонської області.

Вони прицільно били по житловій забудові, школах, лікарнях і критичній інфраструктурі з реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок і буксированих гаубиць великого калібру. Атаки здійснювалися з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Внаслідок атак, за даними правоохоронців, загинули щонайменше 113 місцевих жителів, серед яких троє дітей. Ще понад 280 дорослих і дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На підставі зібраних доказів усім п'ятьом заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.