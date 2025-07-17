Командував атакою "Іскандером" по Одесі. СБУ повідомила про підозру російському полковнику

Полковник Лєдєрер віддав наказ на удар по цивільній інфраструктурі Одеси 29 квітня 2024 року

Удар Росії по Одесі 29 квітня 2024 року (Фото: ДСНС)

Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику, який командував атакою "Іскандера" по Одесі 29 квітня 2024 року. Тоді загинуло вісім людей, серед них була дитина, повідомили в СБУ.

За даними слідства, обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер, який тоді очолював 12 ракетну бригаду Південного військового округу Росії.

Саме він наказав підлеглим використати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси. Для атаки окупанти застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною.

За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості.

Удару зазнала одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців.

Слідчі СБУ повідомили Лєдєреру про підозру у воєнному злочині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Російський полковник Євгеній Лєдєрер (Фото: СБУ)