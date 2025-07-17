Командовал атакой "Искандером" по Одессе. СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику

Полковник Ледерер отдал приказ на удар по гражданской инфраструктуре Одессы 29 апреля 2024 года

Удар России по Одессе 29 апреля 2024 года (Фото: ГСЧС)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому полковнику, который командовал атакой "Искандера" по Одессе 29 апреля 2024 года. Тогда погибло восемь человек, среди них был ребенок, сообщили в СБУ.

По данным следствия, обстрелом командовал российский полковник Евгений Ледерер, который тогда возглавлял 12-ю ракетную бригаду Южного военного округа России.

Именно он приказал подчиненным использовать баллистическое вооружение по гражданской инфраструктуре Одессы. Для атаки оккупанты применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Через несколько минут боеприпас разорвался в воздухе над Одессой, осколки снаряда поразили большую территорию местности.

Удару подверглась одна из рекреационных зон Одессы, популярное место для отдыха среди местных жителей.

Следователи СБУ сообщили Ледереру о подозрении в военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Российский полковник Евгений Ледерер (Фото: СБУ)