Командовал атакой "Искандером" по Одессе. СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику
Удар России по Одессе 29 апреля 2024 года (Фото: ГСЧС)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому полковнику, который командовал атакой "Искандера" по Одессе 29 апреля 2024 года. Тогда погибло восемь человек, среди них был ребенок, сообщили в СБУ.

По данным следствия, обстрелом командовал российский полковник Евгений Ледерер, который тогда возглавлял 12-ю ракетную бригаду Южного военного округа России.

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Именно он приказал подчиненным использовать баллистическое вооружение по гражданской инфраструктуре Одессы. Для атаки оккупанты применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Через несколько минут боеприпас разорвался в воздухе над Одессой, осколки снаряда поразили большую территорию местности.

Удару подверглась одна из рекреационных зон Одессы, популярное место для отдыха среди местных жителей.

Следователи СБУ сообщили Ледереру о подозрении в военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Российский полковник Евгений Ледерер (Фото: СБУ)
Российский полковник Евгений Ледерер (Фото: СБУ)
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