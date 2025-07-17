Командовал атакой "Искандером" по Одессе. СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому полковнику, который командовал атакой "Искандера" по Одессе 29 апреля 2024 года. Тогда погибло восемь человек, среди них был ребенок, сообщили в СБУ.
По данным следствия, обстрелом командовал российский полковник Евгений Ледерер, который тогда возглавлял 12-ю ракетную бригаду Южного военного округа России.
Именно он приказал подчиненным использовать баллистическое вооружение по гражданской инфраструктуре Одессы. Для атаки оккупанты применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" с кассетной боевой частью.
Через несколько минут боеприпас разорвался в воздухе над Одессой, осколки снаряда поразили большую территорию местности.
Удару подверглась одна из рекреационных зон Одессы, популярное место для отдыха среди местных жителей.
Следователи СБУ сообщили Ледереру о подозрении в военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 15 июля трем командирам российской армии сообщили о подозрении в причастности к удару по Чернигову, в результате чего погибли 20 человек, еще 28 были ранены.
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