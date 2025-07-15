Трем командирам из России объявили подозрение в ударе по Чернигову, где погибли 20 человек

Враг отдал приказ ударить "Градами" по жилой застройке, хотя знал, что там нет военных объектов

Последствия атаки 16.03.22 (Фото: Суспильне Чернигов)

Идентифицированы три командира российской армии, подозреваемые в причастности к удару по спальному району Чернигова, в результате чего погибли 20 человек, еще 28 были ранены. Им заочно объявили о подозрении, сообщил Офис генпрокурора.

Идентифицированы командир 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России и два подчиненных командира батальонных тактических групп.

Удар по магазину был нанесен утром 16 марта 2022 – местные собрались в очередь, чтобы купить продукты. Враг бил "невысокоточным неизбирательным оружием" – реактивными системами залпового огня "Град".

Как отметили в ОГП, россияне понимали, что магазин расположен в плотной застройке, где есть многоэтажки, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Несмотря на это, командиры все равно отдали приказ ударить "Градами".

В результате обстрела были повреждены помещения магазина, многоквартирные жилые дома и другие здания. Рядом не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских, отметил Офис генпрокурора.

Всем троим объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, что объединено с умышленным убийством.

"Помощь в идентификации причастных к военному преступлению государства-агрессора предоставляли общественные организации Truth Hounds и Global Rights Compliance, занимающиеся документированием военных преступлений", – отметили в ОГП.

Иллюстрация: ОГП