Трем командирам из России объявили подозрение в ударе по Чернигову, где погибли 20 человек
Идентифицированы три командира российской армии, подозреваемые в причастности к удару по спальному району Чернигова, в результате чего погибли 20 человек, еще 28 были ранены. Им заочно объявили о подозрении, сообщил Офис генпрокурора.
Идентифицированы командир 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России и два подчиненных командира батальонных тактических групп.
Удар по магазину был нанесен утром 16 марта 2022 – местные собрались в очередь, чтобы купить продукты. Враг бил "невысокоточным неизбирательным оружием" – реактивными системами залпового огня "Град".
Как отметили в ОГП, россияне понимали, что магазин расположен в плотной застройке, где есть многоэтажки, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Несмотря на это, командиры все равно отдали приказ ударить "Градами".
В результате обстрела были повреждены помещения магазина, многоквартирные жилые дома и другие здания. Рядом не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских, отметил Офис генпрокурора.
Всем троим объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, что объединено с умышленным убийством.
"Помощь в идентификации причастных к военному преступлению государства-агрессора предоставляли общественные организации Truth Hounds и Global Rights Compliance, занимающиеся документированием военных преступлений", – отметили в ОГП.
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