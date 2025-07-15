Трьом командирам з Росії оголошено підозру через удар по Чернігову, де загинули 20 осіб

Ворог віддав наказ вдарити "Градами" по житловій забудові, хоча знав, що там немає військових об'єктів

Наслідки атаки 16.03.22 (Фото: Суспільне Чернігів)

Ідентифіковано трьох командирів російської армії, яких підозрюють у причетності до удару по спальному району Чернігова, внаслідок чого загинули 20 осіб, ще 28 було поранено. Їм заочно оголосили про підозру, повідомив Офіс генпрокурора.

Ідентифіковано командира 35 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального військового округу Росії та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп.

Удар по магазину було нанесено зранку 16 березня 2022 року – місцеві зібралися у чергу, щоб купити продукти. Ворог бив "невисокоточною невибірковою зброєю" – реактивними системами залпового вогню "Град".

Як зазначили в ОГП, росіяни розуміли, що магазин розташовано у щільній забудові, де є багатоповерхівки, заклади освіти та інша цивільна інфраструктура. Попри це, командири все одно віддали наказ вдарити "Градами".

Унаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки та інші будівлі. Поруч не було військових об’єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільних, зазначив Офіс генпрокурора.

Усім трьом оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

"Допомогу в ідентифікації причетних до воєнного злочину держави-агресора надавали громадські організації Truth Hounds та Global Rights Compliance, які займаються документуванням воєнних злочинів", – зазначили в ОГП.

Ілюстрация: ОГП