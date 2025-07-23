Пять офицеров РФ получили подозрение за обстрел Херсонской области и гибель 113 человек

Оккупанты командовали прицельными ударами по домам и больницам, сообщили правоохранители

Атака на Херсон 11 марта 2023 года (Фото: Херсонская областная прокуратура)

Четырем российским генералам и полковнику заочно сообщено о подозрении в совершении военных преступлений. Как сообщила Служба безопасности Украины, они могут быть причастны к массированным обстрелам деоккупированной части Херсонской области.

Речь идет о:

→ экс-командующем группировки войск "Днепр" генерал-полковнике Олеге Макаревиче, который находился на этой должности до осени 2023 года;

→ начальнике штаба – первом заместителе командующего группировки войск "Днепр" генерал-майоре Владимире Омельяновиче;

→ командующем 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота генерал-лейтенанте Аркадии Марзоеве;

→ начальнике штаба – первом заместителе командующего 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота генерал-майоре Викторе Бедрике;

→ начальнике ракетных войск и артиллерии 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота полковнике Николае Горайчуке.

Иллюстрация: СБУ

Расследование установило, что, находясь на должностях в течение января-октября 2023 года, они командовали артиллерийскими ударами по гражданским зданиям правобережья Херсонской области.

Они прицельно били по жилой застройке, школам, больницам и критической инфраструктуре из реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок и буксируемых гаубиц крупного калибра. Атаки осуществлялись с временно оккупированной части Херсонской области.

В результате атак, по данным правоохранителей, погибли минимум 113 местных жителей, среди которых трое детей. Еще более 280 взрослых и детей получили ранения различной степени тяжести.

На основании собранных доказательств всем пятерым заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей.