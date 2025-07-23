Пять офицеров РФ получили подозрение за обстрел Херсонской области и гибель 113 человек
Четырем российским генералам и полковнику заочно сообщено о подозрении в совершении военных преступлений. Как сообщила Служба безопасности Украины, они могут быть причастны к массированным обстрелам деоккупированной части Херсонской области.
Речь идет о:
→ экс-командующем группировки войск "Днепр" генерал-полковнике Олеге Макаревиче, который находился на этой должности до осени 2023 года;
→ начальнике штаба – первом заместителе командующего группировки войск "Днепр" генерал-майоре Владимире Омельяновиче;
→ командующем 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота генерал-лейтенанте Аркадии Марзоеве;
→ начальнике штаба – первом заместителе командующего 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота генерал-майоре Викторе Бедрике;
→ начальнике ракетных войск и артиллерии 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота полковнике Николае Горайчуке.
Расследование установило, что, находясь на должностях в течение января-октября 2023 года, они командовали артиллерийскими ударами по гражданским зданиям правобережья Херсонской области.
Они прицельно били по жилой застройке, школам, больницам и критической инфраструктуре из реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок и буксируемых гаубиц крупного калибра. Атаки осуществлялись с временно оккупированной части Херсонской области.
В результате атак, по данным правоохранителей, погибли минимум 113 местных жителей, среди которых трое детей. Еще более 280 взрослых и детей получили ранения различной степени тяжести.
На основании собранных доказательств всем пятерым заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей.
- 15 июля трем командирам российской армии сообщили о подозрении в причастности к удару по Чернигову, в результате чего погибли 20 человек, еще 28 были ранены.
- 17 июля СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику, который командовал атакой "Искандера" по Одессе 29 апреля 2024 года.
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