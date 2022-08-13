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"Соскочить с передовой": Как россияне пытаются спастись в Украине – перехваты СБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 13:20
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

"Включить васю", "сломать руку" и "самострел в ж...у" – вот только некоторые способы, которые военные РФ используют, чтобы не попасть на передовую и, если повезет, вообще сбежать с войны в Украине. СБУ опубликовало подборку аудиоперехватов с "методичками для выживания".

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Оккупанты в телефонных разговорах обсуждают с родственниками, как им "соскочить с передовой".

В ходу "афганский" опыт – "включить васю", то есть, симулировать психическое расстройство.

"Иди в медпункт, говори, что сильно болит голова, давит на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, ночью просыпаюсь, натягивай каску на глаза, понял?.." – советует женщина военному.

Друзья-мужчины дают более радикальные советы.

"Нажрись и с танка пи...нись. Главное, шею не сломай. Прямо руками вперед... Прыгай, как щучкой в ​​воду. Главное, бл..., обе не сломай...", – говорит такой "друг". 

СБУ отмечает как особо интеллектуальный опыт контрактников 39-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которые, как слышно в перехвате, на марше стреляли друг другу "в ж..пу". 

  • В перехвате ГУР россиянин рассказывает, что с Божьей помощью надеется "сделать ноги отсюда" и что по ночам на них нападают спецназ и бойцы Интернационального легиона.
Сергей Бережной
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оккупанты перехват СБУ
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