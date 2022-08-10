Главное управление разведки перехватило разговор российских военных после того, как один из них попал под сильную раздачу от украинских Сил обороны и вынужден был отойти. Видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Один из российских военных говорит, что ситуация "жесткая", его подразделение "маленько назад откатилось" и теперь отдыхает.

"Раз**али (уничтожили. – Ред.) позиции в клочья, опять там 300-е (раненые. – Ред.) у нас, ну нормальный такой, средний. Все, половина нас осталась – каждый второй уже раненый, сейчас пока откатились. Я пришел на позиции – у нас там связи нет. На передок сюда пробежался. Все п**да в клочья, постройки в**баны, все в**бано. Минометом, танком в упор разбили все", – жалуется оккупант.

Затем он говорит, что с помощью Бога надеется "сделать ноги отсюда". Также оккупант рассказывает, что по ночам на них нападает спецназ и бойцы Интернационального легиона.

"Сука, народу положили, б**ть... У связи троих порезали наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых е**ули, прям во сне. Потом еще двоих. Я же говорю, это не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо. Нас осталось уже х*р да ни**ра народу", – завершил свой рассказ российский военный.

10 августа СБУ опубликовала перехват, как российский командир приказал расстреливать мирных жителей под Киевом.

Читайте также: СБУ перехватила разговор боевика из ОРДО: Украинская армия – сильнейшая в мире

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.