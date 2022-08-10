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"Наши позиции – в клочья, мы – мясо". Перехват ГУР разговора российских военных – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 16:12
Видео - ГУР
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Главное управление разведки перехватило разговор российских военных после того, как один из них попал под сильную раздачу от украинских Сил обороны и вынужден был отойти. Видео опубликовала пресс-служба ГУР.

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Один из российских военных говорит, что ситуация "жесткая", его подразделение "маленько назад откатилось" и теперь отдыхает.

"Раз**али (уничтожили. – Ред.) позиции в клочья, опять там 300-е (раненые. – Ред.) у нас, ну нормальный такой, средний. Все, половина нас осталась – каждый второй уже раненый, сейчас пока откатились. Я пришел на позиции – у нас там связи нет. На передок сюда пробежался. Все п**да в клочья, постройки в**баны, все в**бано. Минометом, танком в упор разбили все", – жалуется оккупант.   

Затем он говорит, что с помощью Бога надеется "сделать ноги отсюда". Также оккупант рассказывает, что по ночам на них нападает спецназ и бойцы Интернационального легиона.

"Сука, народу положили, б**ть... У связи троих порезали наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых е**ули, прям во сне. Потом еще двоих. Я же говорю, это не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо. Нас осталось уже х*р да ни**ра народу", – завершил свой рассказ российский военный.

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Марк Сировой
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война разведка гур перехват армия рф войска россии
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