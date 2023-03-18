Состоялась встреча Зеленского, Залужного, Остина, Милли, Салливана. О решениях не говорят

Сегодня, 18 марта, состоялась онлайн-встреча представителей высшего военного командования Украины и США. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. О принятых решениях он не сказал.

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По информации Ермака, на встрече в режиме видеосвязи присутствовали главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

В конце разговора присоединился президент Владимир Зеленский.

Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Мы подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии", – написал Ермак.

Участники встречи, по словам главы ОП, обсудили дальнейшее оказание Украине необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов.

По информации Ермака, Зеленский поделился мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов.

13 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу.

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Наталія Медведєва

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