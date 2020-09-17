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Состояние Кернеса тяжелое, но он в сознании, поговорил с ним – бизнесмен Павел Фукс

17.09.2020, 10:57
Состояние Кернеса тяжелое, но он в сознании, поговорил с ним – бизнесмен Павел Фукс - Фото
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

Мэра Харькова перевезли в немецкую клинику Шарите

Мэр Харькова Геннадий Кернес около часа ночи сегодня, 17 сентября, прилетел в клинику Шарите в Берлине. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс.

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По словам Фукса, он поговорил с Кернесом по видеосвязи, состояние мэра Харькова тяжелое, но он в сознании.

  • 14 сентября в СМИ появилась информация, что у Кернеса выявили коронавирус, его госпитализировали с двусторонним воспалением легких и он якобы находится в коме. У Кернеса информацию о коме опровергли.
  • Вчера, 16 сентября, Кернеса решили перевезти на лечение в Германию.
Денис Юдин
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