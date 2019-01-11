Состояние Клыха ухудшилось - Денисова

Станислав Клых (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

Состояние здоровья незаконно удерживаемого в России Станислава Клыха ухудшается, необходимой медицинской помощи он не получает. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила у себя в Facebook.

По словам матери Клыха Тамары, недавно его поместили в больницу, но сразу вернули в тюрьму.

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"Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание - рак кожи. Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ только кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены", - пишет Денисова.

Тамара Клых сообщила о том, что Станислав не получает письма от родных, хотя ему пишут дважды в месяц.

2 января Денисова, ссылаясь на российского омбудсмена Татьяну Москалькову, сообщила, что Клых находится "в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра".

Украинец Станислав Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье.