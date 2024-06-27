Сотрудничали с РФ: Руководители харьковской мебельной компании получили подозрения

По данным правоохранителей, компания сотрудничала с ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф", а также с Ростелеком

Фото: Новый стиль

Служба безопасности Украины задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании, подозреваемых в сотрудничестве с государственными компаниями страны-агрессора. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о предприятии "Новый стиль".

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По данным следствия, задержанные вели бизнес с московскими компаниями, сотрудничающими с государственными учреждениями РФ. В частности, речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф", а также российской корпорации "Ростелеком", которая обеспечивает связью оккупантов.

Правоохранители утверждают, что только в течение 2022-2023 годов злоумышленники пополнили бюджет России на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.

Согласно материалам расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия привлекли сеть подконтрольных им коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока.

"Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за границей", – говорится в сообщении.

Четверым руководителям предприятия вручили подозрение в пособничестве государству-агрессору. Если их вину докажут в суде, мужчины могут сесть в тюрьму на срок до 12 лет.

В ноябре 2023 года СБУ объявила подозрение бизнесмену из Мелитополя Игорю Скоробогатько, строившему для оккупантов "зубы дракона" на юге.

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