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Объявили подозрение экс-кандидату в мэры Мелитополя: строит "зубы дракона" для оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 13:00
Объявили подозрение экс-кандидату в мэры Мелитополя: строит
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины объявила подозрение бизнесмену из Мелитополя Игорю Скоробогатько, который, как утверждается, строит для оккупантов "зубы дракона" на юге.

СБУ утверждает, что после начала большой войны Скоробогатько поддержал российских захватчиков и предложил производить для них противотанковые заграждения.

По данным следствия, в октябре 2022 года мужчина получил от оккупантов заказ на изготовление тысячи "зубов дракона".

Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, способствовавшего его назначению на "должность" главы захваченного Мелитопольского асфальтобетонного завода, говорят в контрразведке.

"На мощностях своего завода летом 2022 года он начал реконструкцию трассы Мелитополь—Бердянск. Это автосообщение оккупанты используют для переброски личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

СБУ говорит, что сейчас Скоробогатько якобы скрывается от следствия на временно оккупированной территории на юге Украины, однако правоохранителям известно его местонахождение.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На последних городских выборах Скоробогатько выдвигался на должность мэра Мелитополя от партии Наш край.

За него тогда проголосовали 4,3% избирателей.

Скриншот

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Милана Головань
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