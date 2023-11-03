Оголосили підозру екскандидату в мери Мелітополя: будує "зуби дракона" для окупантів

Служба безпеки України оголосила підозру бізнесмену з Мелітополя Ігорю Скоробогатьку, який, як стверджується, будує для окупантів "зуби дракона" на півдні.

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СБУ стверджує, що після початку великої війни Скоробогатько підтримав російських загарбників та запропонував виготовляти для них протитанкові загородження.

За даними слідства, у жовтні 2022 року чоловік отримав від окупантів замовлення на виготовлення тисячі "зубів дракона".

Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на "посаду" очільника захопленого Мелітопольського асфальтобетонного заводу, кажуть у контррозвідці.

"На потужностях свого заводу влітку 2022 року він почав реконструкцію траси Мелітополь—Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до Криму та у зворотному напрямку", — йдеться у повідомленні.

СБУ каже, що наразі Скоробогатько нібито переховується від слідства на тимчасово окупованій частині на півдні України, однак правоохоронцям відоме його місцеперебування.

На останніх міських виборах Скоробогатько висувався на посаду мера Мелітополя від партії Наш край.

За нього тоді проголосували 4,3% виборців.

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