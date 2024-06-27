Співпрацювали з Росією: СБУ вручила підозри керівникам харківської меблевої компанії

За даними правоохоронців, компанія співпрацювала з ПАТ "Сбербанк" і АТ "Тинькофф", а також з Ростелеком

Фото: Новий стиль

Служба безпеки України затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, їх підозрюють у співпраці з державними компаніями країни-агресора. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про підприємство "Новий стиль".

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними слідства, затримані вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами РФ. Зокрема, йдеться про підсанкційні ПАТ "Сбербанк" і АТ "Тинькофф", а також російську корпорацію "Ростелеком", яка забезпечує зв’язком окупантів.

Правоохоронці стверджують, що лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки та збори.

Згідно з матеріалами розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства залучили мережу підконтрольних їм комерційних структур на території Росії та Близького Сходу.

"Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном", – йдеться у повідомленні.

Чотирьом керівникам підприємства вручили підозру у пособництві державі-агресору. Якщо їхню провину доведуть у суді, чоловіки можуть сісти у тюрму на термін до 12 років.

У листопаді 2023 року СБУ оголосила підозру бізнесмену з Мелітополя Ігорю Скоробогатьку, який будував для окупантів "зуби дракона" на півдні.

Читайте також: "Лежали під машиною, чекаючи кінця обстрілу". Як з Краматорська евакуювали меблеву фабрику