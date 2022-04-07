Сотрудник КГБ Беларуси насмерть подорвался на мине в пограничной полосе – СМИ

5 апреля в беларуском Мозыре без огласки похоронили сотрудника КГБ – по неофициальным данным, он подорвался на мине в полосе отчуждения на границе в Украиной. Об этом сообщает Радыё Свабода.

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По непроверенным данным, сотрудники КГБ, пограничники или природоохранные инспекторы подорвались на мине возле границы с Украиной.

Журналисты Свабоды подтверждают, что из ворот здания городского отдела КГБ в Мозыре выехал ритуальный микроавтобус, который сопровождали люди в штатском и в военной форме. Рядом с выездом был припаркован автомобиль с буквой V на борту.

Источник издания сообщил, что хоронят сотрудника КГБ подполковника "Андрея Р."

Другой источник утверждает, что УАЗ, в котором находился сотрудник КГБ, подорвался на мине в пограничной зоне отчуждения у села Белая Сорока Наравлянского района. По его информации, "водителя просто разорвало на куски".

Этот же источник говорит, что после взрыва местность проверили и нашли еще десять мин, происхождение которых неизвестно.

Официальная информация, которую можно связать с инцидентом, не поступала.

Сергей Бережной

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