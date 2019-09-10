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Сотрудник НАПК "сливал" секретные данные топ-чиновников - Труба

Сотрудник НАПК "сливал" секретные данные топ-чиновников - Труба - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
10.09.2019, 11:42

Злоумышленник использовал служебный ключ доступа и собирал РНУКПП, данные паспортов, места жительства и местонахождение объектов из деклараций

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции завелся "крот", который незаконном сливал на отдельный носитель конфиденциальную информацию из электронных деклараций чиновников. Как пишет у себя в Telegram глава Госбюро расследований Роман Труба, "вероятно, передавал ее третьим лицам".

"Делал он это безосновательно и, самое главное, незаконно. Среди тех, в чью жизнь он "влез", 11 работников Киевского теруправления ГБР", - отметил директор бюро.

Труба уточнил, что злоумышленник "прошелся" по всему руководству ГБР - начиная с него лично и заканчивая начальниками следственных отделов.

Также сотрудник НАПК интересовался декларациями руководства Генпрокуратуры, судей, нардепа, депутата местного совета и работников Нацполиции.

Злоумышленник "уже получил сообщение о подозрении", отметил Труба.

Ранее стало известно, что по данным декларации Антона Геращенко, он претендует на должность замглавы МВД.

Читайте также: НАБУ получит доступ к реестру деклараций. Но с условием: документ 

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