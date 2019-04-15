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15.04.2019, 13:24

Социал-демократы раскритиковали Меркель из-за встречи с Порошенко

Социал-демократы раскритиковали Меркель из-за встречи с Порошенко - Фото
Петр Порошенко и Ангела Меркель (фото - EPA)

Социал-демократы назвали встречу канцлера Германии с президентом Украины "политической ошибкой" за полторы недели до второго тура выборов

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Внешнеполитический представитель Социал-демократической партии Германии, которая вместе с ХДС/ХСС входит в правящую коалицию, Нильс Шмид раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее встречу с действующим президентом Украины и кандидатом на пост главы государства Петром Порошенко. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это политическая ошибка, и удивляет, что госпожа Меркель встретилась с Порошенко за полторы недели до выборов (в Украине, - ред.), - заявил Шмид изданию Der Spiegel.

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Он считает, что таким образом "возникло впечатление односторонней поддержки".

По его словам, было бы лучше, если бы Меркель встретилась также с другим кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, как это сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Хотя Зеленский нам в Германии и не очень известен, и мы до сих пор хорошо сотрудничали с Порошенко, Зеленский также четко высказался по проевропейского курса Украины, сосредотачиваясь на борьбе с коррупцией и объединении страны", - отметил Шмид.

На днях Шмид встречался в Киеве с политическим консультантом Зеленского Дмитрием Разумковым. "Приближение к политическому НЛО: в то время как Петр Порошенко нам хорошо известен, я встретился с Дмитрием Разумковым, руководителем предвыборной кампании Владимира Зеленского", - написал внешнеполитический представитель немецких социал-демократов в Twitter.

Он отметил "четкую проевропейскую направленность" и "фокус на борьбу с коррупцией" команды Зеленского.

12 апреля в ходе встреч Порошенко с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии глава украинского государства получил подтверждение готовности партнеров к проведению встречи в нормандском формате на высшем уровне. 

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Теги: Макрон Эмманюэль, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Германия, Ангела Меркель, Нильс Шмид
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