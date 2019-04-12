Порошенко рассказал о результатах встреч с Меркель и Макроном

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В ходе сегодняшних встреч президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель глава украинского государства получил подтверждение готовности партнеров к проведению встречи в нормандском формате на высшем уровне. Об этом Порошенко сказал в сегодняшнем интервью украинским телеканалам.

"Мы получили четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания открывается новое окно возможностей, и будет созвано заседание на наивысшем уровне нормандского формата. Наиболее вероятно, это состоится во Франции как раз в пятую годовщину создания нормандского формата", - сказал Порошенко.

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Как известно, первая встреча в нормандском формате состоялась 6 июня 2014 года.

"Когда Путин поймет, что президент Порошенко имеет поддержку большинства украинцев, то, как сказал президент Макрон, будет открыто для нормандского формата окно возможностей. Мы все утверждаем, что по состоянию на сейчас альтернативы нормандскому формату не существует", - добавил президент.

В общении с прессой Порошенко уточнил, что встреча может пройти в конце мая-начале июня.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский который также провел встречу сегодня с Макроном, сообщил, что с президентом Франции говорили "о жизни, о главном, о прекращении войны в Донбассе".