Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 15:52

Социологи написали шпаргалку для дебатов Порошенко и Зеленского

Социологи написали шпаргалку для дебатов Порошенко и Зеленского - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

В памятке перечислены вопросы, ответы на которые, как считают социологи, должны услышать украинцы перед избранием следующего президента

Реклама
Реклама

Исходя из полномочий, которыми наделен президент Украины и вопросов, которые интересуют граждан, согласно проведенным опросам, социологи подготовили так называемую памятку для дебатов между кандидатами на этот пост - Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Вопросы подготовил аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский.

Социологи напомнили, что президент отвечает за вопросы внешней политики, а также национальную безопасность и оборону: "В связи с этим возникает насущная необходимость понять, как два основных кандидата на должность президента собираются воплощать эти полномочия и насколько они будут учитывать мнение граждан Украины". 

Реклама

Внешнеполитический блок вопросов:

  1. Внешнеполитические цели на следующие 5 лет и средства их достижения.
  2. Внешние угрозы интересам и суверенитету Украины и как их преодолеть.
  3. С какими странами/организациями кандидат собирается развивать и углублять отношения, а с какими пересматривать отношения/преодолевать напряженность (кроме РФ)? 
  4. Стратегия отношений с ЕС на 5 лет.
  5. Стратегия отношений с НАТО на 5 лет.
  6. Стратегия отношений с Россией на 5 лет.
  7. Приоритеты работы Украины в ООН, ОБСЕ и Совета Европы на 5 лет. Украина и миротворческие миссии ООН.
  8. Приоритеты в продвижении экономических интересов Украины в мире.
  9. Какие кандидат видит важнейшие отраслевые и региональные рынки на 5 лет?
  10. Как кандидат планирует снизить темпы эмиграции украинцев за границу и как защищать их права?
  11. Позиция по иностранным мигрантам и предоставлению им убежища в Украине.

Блок вопросов безопасности:

  1. Главные вызовы перед Украиной и ответ на них в разных измерениях нацбезопасности: военная, экономическая, энергетическая, социальная, экологическая, информационная, кибербезопасность.
  2. Освобождение оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
  3. Путь обеспечения безопасности: ставка на собственные силы или присоединение к существующим договорам коллективной безопасности.
  4. Военная реформа.
  5. Реформа сектора безопасности.
  6. Требования и критерии при принятии кадровых решений (Минобороны, Генштаб, СБУ, Служба внешней разведки).
  7. Какие законодательные акты будет предлагать кандидат Раде для укрепления обороноспособности и нацбезопасности? Пути согласования политики безопасности и оборонной политики с Кабмином.

Смотрите также: Что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского: инфографика

Дебаты между Зеленским и Порошенко на НСК Олимпийский состоятся в пятницу, 19 апреля. Второй тур выборов - 21 апреля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, деминициативы, выборы-2019, Петр Бурковский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 