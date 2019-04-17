Социологи написали шпаргалку для дебатов Порошенко и Зеленского

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Исходя из полномочий, которыми наделен президент Украины и вопросов, которые интересуют граждан, согласно проведенным опросам, социологи подготовили так называемую памятку для дебатов между кандидатами на этот пост - Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Вопросы подготовил аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский.

Социологи напомнили, что президент отвечает за вопросы внешней политики, а также национальную безопасность и оборону: "В связи с этим возникает насущная необходимость понять, как два основных кандидата на должность президента собираются воплощать эти полномочия и насколько они будут учитывать мнение граждан Украины".

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Внешнеполитический блок вопросов:

Внешнеполитические цели на следующие 5 лет и средства их достижения. Внешние угрозы интересам и суверенитету Украины и как их преодолеть. С какими странами/организациями кандидат собирается развивать и углублять отношения, а с какими пересматривать отношения/преодолевать напряженность (кроме РФ)? Стратегия отношений с ЕС на 5 лет. Стратегия отношений с НАТО на 5 лет. Стратегия отношений с Россией на 5 лет. Приоритеты работы Украины в ООН, ОБСЕ и Совета Европы на 5 лет. Украина и миротворческие миссии ООН. Приоритеты в продвижении экономических интересов Украины в мире. Какие кандидат видит важнейшие отраслевые и региональные рынки на 5 лет? Как кандидат планирует снизить темпы эмиграции украинцев за границу и как защищать их права? Позиция по иностранным мигрантам и предоставлению им убежища в Украине.

Блок вопросов безопасности:

Главные вызовы перед Украиной и ответ на них в разных измерениях нацбезопасности: военная, экономическая, энергетическая, социальная, экологическая, информационная, кибербезопасность. Освобождение оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Путь обеспечения безопасности: ставка на собственные силы или присоединение к существующим договорам коллективной безопасности. Военная реформа. Реформа сектора безопасности. Требования и критерии при принятии кадровых решений (Минобороны, Генштаб, СБУ, Служба внешней разведки). Какие законодательные акты будет предлагать кандидат Раде для укрепления обороноспособности и нацбезопасности? Пути согласования политики безопасности и оборонной политики с Кабмином.

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Дебаты между Зеленским и Порошенко на НСК Олимпийский состоятся в пятницу, 19 апреля. Второй тур выборов - 21 апреля.