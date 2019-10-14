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Социологи определили поддержку протестов против капитуляции

Социологи определили поддержку протестов против капитуляции - Фото
Фото: Буквы
14.10.2019, 22:40

В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% - не поддержали

Каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о протестах 1-2 октября против плана президента Владимира Зеленского по завершению конфликта в Донбассе, которые происходили в Киеве и других городах Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях протестующих. В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% не поддержали эти протесты.

Опрос проведен с 9 по 11 октября КМИС методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властями Украины. Проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Сегодня в Киеве прошли мероприятия ко Дню защитника Украины, а также в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА). Участники выступили против политики Зеленского в отношении разрешения конфликта в Донбассе. По оценкам полиции, в акции приняли участие около 12 тысяч человек. 

В Харькове в марше ко Дню защитника Украины, по оценке hromadske, приняли участие около четырех тысяч человек.

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