Социологи показали уровень поддержки вступления в ЕС в областях Украины

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В западных областях Украины — самый высокий уровень поддержки вступления Украины в Евросоюз (от 70% до 82% жителей). Самый низкий — в восточных областях и на юге (от 23% до 47%). Таковы результаты всеукраинского муниципального опроса, проведенного группой Рейтинг.

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Украинцев попросили ответить, куда следовало бы вступить стране, если бы пришлось выбирать между Европейским союзом и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Вот как распределились симпатии.

Согласно данным Рейтинга, поддержка вступления Украины в ЕС незначительно снизилась во всех областях в феврале 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 г.

Согласно опросу Рейтинга, проведенному в декабре 2019 г, проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский Союз готовы 60% украинцев.