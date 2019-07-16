Совбез ООН сегодня рассмотрит украинский языкоаой закон

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Совет безопасности ООН планирует сегодня, 16 июля, в 17:00 по киевскому времени начать обсуждение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает сайт Совбеза.

С просьбой созвать совбез обратилась делегация России.

До этого страна-агрессор предлагала обсудить украинский языковой закон закон 20 мая. Однако Совбез большинством голосов заблокировал предложение.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу сегодня.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков 8 июля заявил, что будет разговаривать публично на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма, - "чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от притеснения".