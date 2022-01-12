Совещания начальников штабов стран НАТО с участием Украины и Грузии пройдут в Брюсселе

Сегодня и завтра в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут совещания начальников штабов стран-участниц, на которые приглашены также представители Украины и Грузии. Расписание совещаний опубликовано на сайте Альянса.

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Сессия с участием Украины намечена на 13 января в 13:55 по Киеву, сессия с участием Грузии – на час позже.

По итогам совещаний запланирована виртуальная пресс-конференция.

Совещание начальников штабов проходит на фоне продолжения переговоров НАТО с Россией о необходимости отвода российских войск от границ Украины и требованиях Кремля об отказе НАТО от принятия Украины и Грузии.

10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

12 и 13 января пройдут переговоры с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ.

LIGA.net ведет хронику с главными новостями о переговорах Запада и России.

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Сергей Бережной

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