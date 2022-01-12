Совещания начальников штабов стран НАТО с участием Украины и Грузии пройдут в Брюсселе
12.01.2022, 14:10
Украина и НАТО (фото - Depositphotos.com)
Сегодня и завтра в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут совещания начальников штабов стран-участниц, на которые приглашены также представители Украины и Грузии. Расписание совещаний опубликовано на сайте Альянса.
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Сессия с участием Украины намечена на 13 января в 13:55 по Киеву, сессия с участием Грузии – на час позже.
По итогам совещаний запланирована виртуальная пресс-конференция.
Совещание начальников штабов проходит на фоне продолжения переговоров НАТО с Россией о необходимости отвода российских войск от границ Украины и требованиях Кремля об отказе НАТО от принятия Украины и Грузии.
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