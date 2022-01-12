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Совещания начальников штабов стран НАТО с участием Украины и Грузии пройдут в Брюсселе

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 14:10
Совещания начальников штабов стран НАТО с участием Украины и Грузии пройдут в Брюсселе - Фото
Украина и НАТО (фото - Depositphotos.com)

Сегодня и завтра в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут совещания начальников штабов стран-участниц, на которые приглашены также представители Украины и Грузии. Расписание совещаний опубликовано на сайте Альянса

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Сессия с участием Украины намечена на 13 января в 13:55 по Киеву, сессия с участием Грузии – на час позже. 

По итогам совещаний запланирована виртуальная пресс-конференция. 

Совещание начальников штабов проходит на фоне продолжения переговоров НАТО с Россией о необходимости отвода российских войск от границ Украины и требованиях Кремля об отказе НАТО от принятия Украины и Грузии.

  • 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы. 
  • 12 и 13 января пройдут переговоры с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ. 

Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ

Сергей Бережной
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