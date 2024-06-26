Совет Европы избрал нового генсека. Тот сразу заявил: Поддержка Украины – приоритет

Ален Берсе (Фото: Swissinfo)

Новым генсеком Совета Европы стал швейцарский политик, бывший глава Федерального совета Швейцарии Ален Берсе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Во втором туре Берсе получил 114 голосов, его соперники – бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар и еврокомиссар по вопросам юстиции, бельгийский деятель Дидье Рейндерс – по 85 голосов и 46 голосов соответственно.

На пятилетнюю должность Берсе вступит 18 сентября.

Он заверил украинских журналистов, что помощь Украине на время его каденции будет оставаться приоритетом.

"Сильная поддержка должна быть и вне европейского континента. Это не региональный, а глобальный вопрос для всего мира. И нам нужно привлечь всех по максимуму в этом направлении", – сказал политик.

Ален Берсе был членом правительства Швейцарии с 2012 по 2023 годы, возглавляя Федеральный департамент внутренних дел, и дважды занимал пост президента Конфедерации (в 2018 и 2023 годах).

До этого он возглавлял Федеральный департамент внутренних дел (2003-2011) и Совет штатов (2008-2009).

В настоящее время должность генсека Совета Европы возглавляет Мария Пейчинович-Бурич. Она решила не баллотироваться на второй срок.

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