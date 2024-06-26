Рада Європи обрала нового генсека. Той одразу заявив: Підтримка України – пріоритет

Берсе – швейцарський політик. Він заступить на посаду генсека Ради Європи 18 вересня

Ален Берсе (Фото: Swissinfo)

Новим генсеком Ради Європи став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе. Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

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У другому турі Берсе отримав 114 голосів, його суперники – колишній міністр культури Естонії Індрек Саар та єврокомісар із питань юстиції, бельгійський діяч Дідьє Рейндерс – по 85 голосів і 46 голосів відповідно.

На п'ятирічну посаду Берсе заступить 18 вересня.

Він запевнив українських журналістів, що допомога Україні на час його каденції залишатиметься пріоритетом.

"Сильна підтримка має бути й поза європейським континентом. Це не регіональне, а глобальне питання для всього світу. І нам потрібно максимально залучити всіх у цьому напрямі", – сказав політик.

Ален Берсе був членом уряду Швейцарії з 2012-го до 2023 року, очолюючи Федеральний департамент внутрішніх справ, і двічі обіймав посаду президента Конфедерації (у 2018 і 2023 роках).

До цього він очолював Федеральний департамент внутрішніх справ (2003−2011) і Раду штатів (2008−2009).

Зараз посаду генсека Ради Європи обіймає Марія Пейчинович-Бурич. Вона вирішила не балотуватися на другий термін.

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